В полицию в Уфе пришел мужчина и сообщил, что в его погребе лежит труп. Причем, лежит давно, уже 4 года. Он рассказал, что убил племянника четыре года назад в ходе совместного распития алкоголя.

Полицейские отправились в дом к уфимцу, информация о трупе полностью подтвердилась. На останках погибшего нашли повреждения, свойственные ножевым ранениям. Сдал мужчина и оружие преступления - кухонный нож.

48-летний подозреваемый задержан, а убитым оказался его 32-летний племянник, который в день преступления явился домой в наркотическом опьянении. Об исчезновении молодого человека никто не сообщал, так как он ни с кем из родственников не общался.