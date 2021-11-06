Астрологи назвали четыре знака Зодиака, под которыми рождаются наиболее могущественные люди, которым под силу перевернуть этот мир и сделать его иным.

Дело в том, что прирожденные лидеры и те, кто может нести бремя власти, во многом имеют схожий набор качеств, а они, в свою очередь, даются ребенку при рождении и диктуются его созвездием.

Овны

Эти люди упрямы и претендуют на лидерство с детства. Они всегда готовы к бою и для них на самом деле есть два мнения - их и ошибочное. Овны имеют сильный характер, не готовы быть от кого-то зависимыми. В чем бы они ни были талантливы, они непременно постараются сделать так, чтобы стать лидером в своем кругу, стать лучшим.

Скорпионы

Представители этого знака могут легко нести нелегкое бремя власти, поскольку имеют стальные нервы. Они кажутся окружающим высокомерными и очень любят критиковать других, однако они всегда неукоснительно последовательны и рациональны. Умеют ставить цели. Умеют их достигать.

Раки

Невероятно сильные и амбициозные люди. Они будут решительными тогда, когда посчитают это необходимым. Решительность эта распространяется вместе с жесткими мерами на все, что делает Рак: учебу, работу, управление группой людей, страной, на личную сферу. Им хватает фантазии иногда менять методы воздействия, но ни капли своего влияния они никогда никому не уступят.

Львы

Царственные лидеры всегда найдут выход из сложной ситуации. Они харизматичны и, несмотря на довольно мерзкий высокомерный нрав, невероятно нравятся людям. Этим обусловлен их вес в обществе. Обаятельные и мистически притягательные Львы создают вокруг себя ореол силы и влияния, за чего за ними без сомнений идут менее инициативные соотечественники.