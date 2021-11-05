Правительство РФ приняло решение продлить срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря, о чем сообщает пресс-служба кабмина.

"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Розыгрыш денежных призов среди привитых россиян начался 1 сентября, и должен был завершиться 1 декабря, но теперь продлен до 31 декабря. Победителей выбирает компьютер по номерам сертификатов о вакцинации случайным образом. Результаты публикуются на сайте "Бонус за здоровье", победившим приходят сообщения в личном кабинете на Госуслугах.