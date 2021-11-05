Прокуратура Казани взяла на свой контроль расследование уголовного дела о гибели несовершеннолетнего подростка и мужчины на стройке в Лаишевском районе.

21-летний молодой человек и 14-летний мальчик, предположительно, работали подсобными рабочими. Их насмерть засыпало грунтом при прокладке траншеи. Трагедия случилась накануне. Есть версия, что мальчик является сыном одного из рабочих, и просто пришел на стройку к папе.

На данный момент проводится следственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.