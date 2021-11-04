В Петербурге 63-летнего репетитора заподозрили в развращении 10 мальчиков на протяжении восьми лет. Пенсионер вел тихий и малоприметный образ жизни, жил в спальном районе городе. Он подрабатывал репетитором, хотя педагогического образования у него нет. До задержания трудился бухгалтером.

Мужчина взял под свое крыло несколько детей. Мальчики приходили к нему за помощью с уроками. Учителя жертв уверяют, что мужчину видели не раз - он сам периодически приходил за подопечными в школу.

"Всегда опрятно выглядел, вел себя прилично, подозрений не вызывал. Жалоб на него тоже не было", - сообщила одна из учительниц "КП".

Первым двум жертвам репетитора уже более 20 лет, именно они и начали рассказывать, что творилось с ними, когда им было по 13-14 лет. По их словам, было стыдно кому-то рассказать, было стыдно идти с заявлением в полицию.

Сейчас пенсионера поместили в СИЗО, и число его жертв продолжает расти. Признались уже 10 мальчиков, пятеро из них до сих пор - несовершеннолетние.