В Нижнекамске на участке промзоны произошел разлив топлива, спровоцированный столкновением КАМАЗа и бензовоза Scania. О ЧП сообщает пресс-служба республиканского Минэкологии.

Общая площадь разлива составила 180 квадратных метров, пролилось около 3 тонн дизельного топлива. На место выезжали инспекторы Закамского ТУ совместно с сотрудниками Специализированной инспекции аналитического контроля.

На анализ взяты пробы грунта, результаты исследования помогут выбрать меры административного реагирования. Виновных привлекут к ответственности.