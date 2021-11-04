Главный санитарный врач РФ Анна Попова продлила запрет на массовые мероприятия для детей и молодежи, введенные в связи с распространением коронавируса до 1 января 2024 года.

Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации и доступно для просмотра. В нем, в частности, оговорен полный запрет на массовые мероприятия в школах до указанной даты.

Не только школ касается запрет. Он распространяется на спортивные организации, спецучреждения для несовершеннолетних, организации временного досуга - в ТЦ, аэропортах, вокзалах.

Правила, которые продлили аж на 2 года сразу, были приняты летом 2020 года. На сегодняшний день доля детей в возрасте от 6 до 17 лет составляет около 13% всех болеющих коронавирусом россиян.