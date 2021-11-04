В Бразилии случилась история, достойная хоррор-экранизации. Мужчина при попытке спастись от укусов роя пчел, прыгнул в озеро, но не знал, что там живут пираньи.

В итоге рыбака заживо сожрали плотоядные рыбы.

Встревоженные товарищи рыбака, которые сидели с удочками неподалеку, вызвали спасателей. Один собирался было нырнуть следом, но коллеги вовремя его предупредили об опасности. Обглоданный труп рыбака нашли в четырех метрах от берега. То, что осталось от мужчины, передали родным на захоронение.