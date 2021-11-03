В Свердловской области неизвестные обстреляли из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы № 1. Об этом сообщает портал E1.ru, ссылаясь на свой источник.

По данным издания, злоумышленники вели огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения, переоборудованного под ковидный госпиталь. В результате инцидента никто не пострадал.

Предполагается, что мотивом может быть чья-то месть за умершего от COVID-19 родственника.

Сотрудники МВД выясняют детали происшествия.