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Студентка заявила в полицию об изнасиловании, а ее в отделе приняли за проститутку

01.11.2021, 13:29 1470 3 prokazan.ru
В Екатеринбурге студентка заявила в полицию об изнасиловании, но полицейские приняли девушку за проститутку. Как сообщила сама Алина Гаршина, неизвестный напал на нее в сквере Павлика Морозова, сначала он изнасиловал ее на улице, потом увез в мини-гостиницу. Девушка смогла сбежать только тогда, когда насильник уснул. История не вызвала доверия у стражей порядка.

"В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление всё-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что если не получится доказать, что я не познакомилась с ним, тогда уже "дело будет заводиться на тебя", — написала Гаршина на своей странице в Instagram. 

В СКР заявили, что проводится доследственная проверка.
В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу уточнили, что девушку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, что предусмотрено при подаче любого заявления о преступлении. Подозреваемого мужчину задержали и допросили.
Новости России Криминал
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комментарии

Горожанин
1
01 ноября 2021
15:42
Ну, такая у нас полиция. Это не удивляет совершенно !
Горожанин
0
01 ноября 2021
16:41
С вами шлюхами хахляцкими , никакая полиция не справиться , только кожвендиспансер.
В ответ на комментарий пользователя
Ну, такая у нас полиция. Это не удивляет совершенно !
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Горожанин
0
01 ноября 2021
16:43
Малолетняя секуха - хахлуха , хотела денег срубить по лёгкому , когда не получилось , заяву кинула.

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Убийца 9-летней девочки в Вологде оставила на стене послание о смерти, прочли его только сейчас
01:00, 26.10.2021
Массовое захоронение человеческих костей нашли около городского отдела полиции
11:47, 25.10.2021
За ревнивый пост в соцсетях 18-летней девушке грозит штраф в миллион или тюрьма
11:09, 25.10.2021
Мужчина в трамвае справил малую нужду на ребенка, пассажиры выкинули его из транспорта
10:59, 25.10.2021
Воспитатель несколько лет домогался мальчиков в детском саду
09:48, 25.10.2021
В России предложили сдавать трудных соседей в ЛТП - пусть трудятся и лечатся
09:36, 25.10.2021
Мужчина насмерть забил свою сожительницу и хранил тело в кладовке почти полгода, ее никто не искал
09:05, 25.10.2021
Жива, здорова: россиянка рассказала, как после Спутника V привилась иностранной вакциной
07:51, 25.10.2021
Женщина протащила дочь по лестнице вниз головой из-за 200 рублей
07:42, 25.10.2021
Талибы остались довольны словами Путина о возможности исключить их из списка террористов
05:00, 24.10.2021
Не захотел платить: компания подростков убила 14-летнего сироту
01:00, 24.10.2021
Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и коронавируса
20:00, 23.10.2021
Нанес множество ударов ножом: деда заподозрили в убийстве шестилетнего внука
19:00, 23.10.2021
24-летний мужчина заступился за жену, которую обматерили двое, и теперь рискует надолго сесть
15:07, 23.10.2021
Министр обороны Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к российским границам
14:22, 23.10.2021
Пропавший в августе мужчина выжил только благодаря просроченным советским консервам
13:32, 23.10.2021
Красивая до неприличия: молодая жена Моргенштерна снялась в татарских нарядах и восхитила всех
12:52, 23.10.2021
Встречалась с женатым мужчиной: 17-летняя послушница монастыря покончила с собой
12:39, 23.10.2021
Жених умер после свадьбы от отравления алкоголем, гости в больнице
12:05, 23.10.2021
Мужчина жестоко убил кондуктора прямо на остановке общественного транспорта
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
10:13, 23.10.2021
8-летний школьник помог полиции спасти 10-летнего друга от педофила
09:24, 23.10.2021
Медики рассказали, кто больше других рискует умереть от ковида после сделанной ранее прививки
09:04, 23.10.2021
Когда это уже кончится: Роспотребнадзор назвал ожидаемые сроки снижения заболеваемости коронавирусом
07:00, 23.10.2021
Очевидцы засняли у морга десятки мешков с трупами, лежащие прямо на земле
20:00, 22.10.2021
Работница цеха случайно нашла в мусоре у конвейера части человеческого тела
17:20, 22.10.2021
Санкт-Петербург вводит с 1 ноября систему QR-кодов: где заветный код понадобится туристу из Казани
14:53, 22.10.2021
В Чувашии не хватает ресурсов, чтобы справиться с ковид-больными, Татарстан везет им свой кислород
11:21, 22.10.2021
Актрису, которая спародировала генерала МВД Ирину Волк, отправили в колонию
10:21, 22.10.2021
До 5 человек погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью
08:16, 22.10.2021
Трое маленьких братьев погибли при пожаре в собственном доме, пока родителей не было
07:53, 22.10.2021
Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
07:40, 22.10.2021
Режиссера Ералаша Илью Белостоцкого арестовали по обвинению в педофилии
07:00, 22.10.2021
Опекун содержала 14-летнюю девочку в подвале
01:00, 22.10.2021
На свалке обнаружен выброшенный полицейский архив с личными данными россиян
20:00, 21.10.2021
Мать набросилась с ножом на двух маленьких дочерей и покалечила обеих
19:00, 21.10.2021
Мужчины заманили женщину в квартиру кроликом и жестоко изнасиловали
12:19, 21.10.2021
Хотела переболеть в легкой форме: женщина специально заразила себя и семью коронавирусом и умерла
10:39, 21.10.2021
Охранник супермаркета сломал школьнику позвоночник из-за бутылки лимонада
10:22, 21.10.2021
На 15% более заразный: Роспотребнадзор объявил о появлении в стране новой разновидности коронавируса
08:06, 21.10.2021
Авторитетная морда: сотрудники колонии задержали кота-наркокурьера при исполнении
07:46, 21.10.2021
Собчак отказалась подписать документ о неразглашении данных следствия о смертельном ДТП
07:30, 21.10.2021
Владимир Путин собирается провести большую пресс-конференцию
07:00, 21.10.2021
Отчим убитой в Вологде 9-летней девочки рассказал, что ее резали и мучили перед смертью
05:00, 21.10.2021
В колонии осужденному при проведении работ отрубило голову
01:00, 21.10.2021
Профессор вуза лишился квартиры после звонка телефонных мошенников
20:00, 20.10.2021
Женщина сделала замечание цыганским детям, за это ей пробили голову кирпичом
14:19, 20.10.2021
Водитель насмерть сбил пешехода, скрылся, а потом распилил и закопал свою машину
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:50, 20.10.2021
Ему положено особое питание: пермского стрелка в СИЗО поместили в отряд для инвалидов
10:42, 20.10.2021
Бабушка жестоко избила 10-летнюю девочку за попытку погладить бродячих уличных кошек
08:49, 20.10.2021
Осудили двух извергов, которые заставили напарника рыть себе могилу перед смертью
08:36, 20.10.2021
Люблю умирать: рабочий убил подругу, пробрался на свой завод ночью и покончил с собой в цеху
07:17, 20.10.2021
Сегодня Путин примет решения о введении в России нерабочих дней и ужесточении мер против COVID
01:00, 20.10.2021
Когда нет запасной жизни: известного киберспортсмена жестоко забили и бросили умирать
00:01, 20.10.2021
Путин пока не принял окончательного решения о введении нерабочих дней в октябре
15:56, 19.10.2021
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что QR-кодов явно недостаточно, нужны меры круче
15:29, 19.10.2021
Выяснилось, что 40-летняя женщина, убившая 9-летнюю девочку, заманила в квартиру двух детей
15:03, 19.10.2021
Мишустин поддержал предложение ввести в России в октябре нерабочие дни в связи с заболеваемостью
11:49, 19.10.2021
Женщина до смерти забила мужа лейкой от душа и сказала, что так и было
11:30, 19.10.2021
Часть изнасилованных и запытанных в колонии заключенных отказались писать заявления в СК
09:28, 19.10.2021
Сын депутата-единоросса устроил стрельбу возле техникума: теперь парня отправят в... армию
08:59, 19.10.2021
Врачи достали конфету и два зуба из уха ребенка - зубы ему не принадлежали
08:22, 19.10.2021
Ребенок в детском саду пытался задушить другого малыша удавкой: взрослые не пришли на помощь
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью