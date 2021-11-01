В Екатеринбурге студентка заявила в полицию об изнасиловании, но полицейские приняли девушку за проститутку. Как сообщила сама Алина Гаршина, неизвестный напал на нее в сквере Павлика Морозова, сначала он изнасиловал ее на улице, потом увез в мини-гостиницу. Девушка смогла сбежать только тогда, когда насильник уснул. История не вызвала доверия у стражей порядка.

"В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление всё-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что если не получится доказать, что я не познакомилась с ним, тогда уже "дело будет заводиться на тебя", — написала Гаршина на своей странице в Instagram.

В СКР заявили, что проводится доследственная проверка.

В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу уточнили, что девушку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, что предусмотрено при подаче любого заявления о преступлении. Подозреваемого мужчину задержали и допросили.