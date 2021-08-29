Сегодня в Казани в парке им. Горького проходит благотворительный фестиваль «Дай лапу». На нем каждый желающий может взять себе собаку из приюта.

Мэр города Ильсур Метшин и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетили мероприятие и не ушли с пустыми руками. Метшин выбрал себе щенка, который вырастет в овчарку, а Слуцкому приглянулся пес, похожий на хаски. Они тут же дали своим щенкам имена: тренер назвал щенка Квара — жить пес будет на базе с футболистами. А Метшин, у которого уже есть несколько породистых собак, решил дать своему новому беспородному другу имя Аяврик. Этого щенка волонтеры нашли на стройке — он скулил у забора.

Ранее мы писали, что Татарстан стал лидером России по производству молока — весь список.