В российских школах могут заменить пятибалльную систему оценок по некоторым предметам — вместо них будет система «зачет–незачет». Об этом сообщает «РИА Новости».

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем — изобразительное искусство, музыка и физическая культура, — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», — пояснила замминистра просвещения Зырянова.

Родители смогут повилять на систему оценки по этим предметам, так как вопрос решается на уровне школы.

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