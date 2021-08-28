Полицейские проводят проверку после получения заявления о жестком избиении в центре Москвы российской знаменитости - актера театра Российской армии Дмитрия Ломакина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в МВД.

По словам самого актера, рано утром к нему подошли двое неизвестных, избили его, ничего не требовали, ничего не взяли, а просто скрылись.

Ломакин служит в театре Российской армии с 2018 года. Он известен по фильмам "Отчаянные", "Последствия", "Шерлок в России" и "Патриот-2".