В Минздраве РТ заявили, что в регионе не зарегистрировано случаев тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса.

"Случаев поствакцинальных осложнений в лечебных учреждениях Татарстана не зарегистрировано", — заявили в пресс-службе, цитирует которую Inkazan.

В Минздраве пояснили, что каждый привившийся татарстанец находится под наблюдением в течение получаса после введения вакцины. Люди ведут дневники самонаблюдения на Госуслугах, данные с которого поступают напрямую в федеральный реестр.