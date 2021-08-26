В Альметьевске 75-летнему пенсионеру под видом ценных монет 18 века продали подделку. Об этом сообщили в ОМВД по Альметьевскому району.

Мужчина хотел купить золотые монеты 1722 года выпуска, которые были найдены в кладе у села Нолинка. Мошенники заверяли, что предлагаемые монеты - настоящие. Пенсионер решил проверить это и поехал вместе с продавцами в ломбард. И одна из монет действительно оказалась золотой. Ее оценили в 18 тысяч рублей.

Поверив на слово, что остальные тоже настоящие, мужчина выкупил 37 монет за 370 тысяч. Но червь сомнения глодал альметьевца изнутри. И уже после сделки он сделал запил на одной монетке. Обнаружилось, что под покрытием - обычный металл.

Подозреваемых в мошенничестве задержали только в Астраханской области. Мужчины в возрасте 26 и 33 лет вину признали и ущерб пенсионеру возместили. Расследование продолжается.