Заместитель генерального директора ТАИФа по экономике и финансам Гузелия Сафина заняла 19 строчку в ТОП-25 богатейших женщин России по версии Forbes. Еще год назад в этом списке женщина занимала 15 строчку.

В этом году Forbes оценил состояние Гузелии Сафиной в 325 млн долларов.

Возглавляет ТОП-25 основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — ее состояние оценили в 13 миллиардов долларов. Вторая строчка досталась Елене Батуриной, которая является президентом компании Inteco Management и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов. Такой же капитал у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой, она замыкает тройку лидеров ТОПа.