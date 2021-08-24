Приговор бывшему руководителю "Татфондбанка" Роберту Мусину отложен до 21 сентября. Об этом сообщается на сайте Вахитовского районного суда Казани в разделе картотеки. Ранее планировалось вынести приговор 24 августа.

Мусина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия с ущербом обанкротившемуся банку в 53 миллиарда рублей. Прокуроры запросили для Роберта Мусина 15 лет лишения свободы. Сам он вину признает только частично, а защита его настаивает на освобождении.