Следственный комитет закончил расследовать уголовное дело, главным фигурантом которого стал бывший заместитель министра по делам ГО и ЧС Татарстана Ильхам Насибуллин и двое его помощников - Ленур Зиннатуллин и Ильнар Гимадиев. Все они обвиняются в присвоении крупных сумм денег с использованием служебного положения. Насибуллин же обвиняется еще и в крупном мошенничестве.

Следователи установили, что бывший заместитель руководителя ГО и ЧС с подельниками создали фирму, через которую проводили сделки по оказанию платных услуг между подведомственным госучреждением и получателями услуг. Услуги выполняло государственное учреждение, в результате чего казна республики не досчиталась более 161 миллиона рублей. Эти средства предприимчивая троица присвоила.

Помимо того, бывший замминистра обманул местную жительницу, пригрозив, что инициирует уголовное дело против ее сына - директора коммерческой компании. Он потребовал миллион, женщина передала ему 950 тысяч, их Насибуллин также присвоил.

Имущество обвиняемых арестовано, как и счета созданной ими компании. Уголовное дело направлено прокурорам на определение обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.