В Татарстане сегодня утром на территории предприятия, производящего сухие смести в селе Верхние Суыксу Тукаевского района полицейские нашли тела двоих мужчин с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что убиты двое рабочих из села Муслюмово Муслюмовского района 1975 и 1969 годов рождения, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выезжал прокурор района Айрат Галимарданов. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

Задержали и подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Мензелинского района, ранее судимый за совершение убийства. Расследование взято на особый контроль прокуратуры.