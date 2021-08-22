В Татарстане юный водитель легковушки на скорости влетел под камаз. В результате аварии погиб пассажир-подросток. Об этом сообщает Tatar-inform.

Известно, что ДТП произошло прошлой ночью на трассе Аксубаево – Новое Ибрайкино в Аксубаевском районе Татарстана. Как сообщили изданию очевидцы ДТП, молодой человек за рулём легковушки на высокой скорости въехал в «КАМАЗ», который стоял на обочине. В результате автомобиль смяло наполовину. На месте погиб один из юношей в салоне легковушки — на вид ему было не больше 17-18 лет. Второй подросток, управлявший транспортным средством, оказался зажат в салоне авто. Его достали и увезли в ближайшую больницу.

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