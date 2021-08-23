Президент России Владимир Путин предложил выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей. Об этом передает «Реальное время».

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем … 15 тысяч рублей», — передает слова Путина «РАИ Новости».

По мнению главы государства, это должно касаться всех военнослужащих. Кроме того, Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей.



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