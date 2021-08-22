В Набережных Челнах третий день ищут пациента, сбежавшего из психоневрологического диспансера. Об этом сообщают «Челнинские известия».



Известно, что в полиции он состоит на учете как социально опасный. Мужчина судим за воровство и избиение супруги. Из-за диагноза его отправили на принудительное лечение.

Напомним, что вчера из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни (Бурятия) сбежали семь пациентов. Всего там находятся 59 задержанных. В результате пострадал санитар — он получил поверхностные раны осколками стекла. Ему уже оказали помощь, а троих из сбежавших задержали.



