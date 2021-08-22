В Татарстане скончался народный артист Татарстана Рашит Шамкай (Шамкаев). Ему было 82 года. Причины смерти актера пока неизвестны.

Шамкай родился 26 мая 1940 года в деревне Старо-Ермаково Камышлинского района Куйбышевской области. Окончил Казанское театральное училище, после чего был направлен в Мензелинский татарский театр. С 1968 по 2001 годы служил актером Татарского академического театра им. Г.Камала. Звание народного артиста Татарской АССР получил в 1987-м. В начале нулевых он ушел из театра и начал выступать на эстраде, читая юмористические, сатирические стихи и рассказы.

Рашита Шамкая похоронят в селе Нижняя Ура Арского района. Там родилась и выросла его жена. Артист любил эту деревню и часто выступал здесь с концертами.



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