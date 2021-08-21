Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич пояснила, почем не стоит есть картошку ежедневно, и назвала самое безопасное блюдо из этого продукта.

Медик отметила, что картофель вообще не относится к рекомендованным овощам, поскольку слишком богат углеводами. Если говорить проще, то одна вареная картофелина содержит примерно столовую ложку сахара.

"Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара, что чревато лишним весом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить. Поэтому, если мы съели четыре картофелины, то мы уже не можем себе позволить добавить в чай сахар, съесть кусочек хлеба. В общем, картошка это довольно-таки серьезный удар по организму", - предупредила врач, ее слова приводит "Российская Газета".

Она порекомендовала перевести картофель из ежедневного рациона в праздничный - то есть употреблять по праздникам. Употреблять ее не стоит чаще 1-2 раз в месяц. Картофель надо есть в первой половине дня и обязательно без мучного и хлеба. Лучшее сочетание для картофеля - овощи и зелень.