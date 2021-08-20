В Казани готов проект планировки 238 га в Авиастроительном районе. Участок в границах Копылова, Петра Витера и Дементьева станет новым домом как минимум для 4 тысяч человек. Тут построят новые многоквартирные дома. По предварительной оценке, заселиться в них смогут 4 300 человек. Застройка займет площадь в 7,2 га.

В эти дни и до 29 сентября на портале dispute.kzn.ru проходят общественные обсуждения данного проекта, сообщается на официальном сайте мэрии Казани.

Согласно проекту, планируется построить восемь 15-этажных домов. Здесь же появится детский сад примерно на 340 мест и школы на 1200 мест. Для автомобилистов планируют построить многоуровневую парковку на 1000 мест для авто. Также тут будут два магазина, торговый комплекс, врачебный кабинет для детей и кабинет врача общей практики.