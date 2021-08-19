Накануне поздно вечером на базе отдыха "Глубокое озеро" начался пожар. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного в 21:58. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан, загорелся один из гостевых домиков.

Внутри строения не было людей, но в силу установившейся погоды была реальная опасность, что пламя распространится на другие домики и строения.

С базы были эвакуированы 110 детей и 25 взрослых. Никто не пострадал. Работали пожарные по повышенному рангу вызова, площадь пожара составила около 80 квадратных метров.