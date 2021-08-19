Российский самолет-истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области. Самолет потерпел крушение при выполнении планового полета. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Южного военного округа. В самолет был только летчик, он погиб, сообщает РИА Новости.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.