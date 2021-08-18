В Курске поисковики обнаружили останки детей, убитых фашистами. Об этом сообщили в региональной Общественной палате.

В Знаменской роще, где нашли страшные свидетельства зверств фашистов, в годы войны немцы расстреливали местное население. Ранее об этом ходили легенды. Сейчас они нашли суровое и бесспорное подтверждение.

Здесь нашли останки 29 расстрелянных человек. Взрослых из них было только 5, 24 - дети от самых маленьких до подростков. Курский межрайонный следственный отдел СК России уже изъял все останки для изучения и возможного возбуждения уголовного дела по факту геноцида мирного населения.

Всего жа за пять лет с 2005 года по 2010 год тут из-под земли достали останки 2728 мирных жителей, которых жестоко убили фашисты и их помощники из числа местного населения - полицаи.