Детей и сотрудников эвакуируют из детского лагеря "Горное ущелье" в деревне Зеленая Поляна в Абзелиловском районе Башкирии из-за лесного пожара. Площадь возгорания составляет 1 га, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Пожар находится в одном километре от детского лагеря. В тушении огня задействовано 10 единиц техники и 17 человек.

"Из детского лагеря были эвакуированы 837 человек — 750 детей и 87 сотрудников. Их на автобусах перевезли в лагерь «Уральские Зори» в 5,5 километрах от «Горного ущелья", — пишет РБК.