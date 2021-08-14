Вахитовский районный суд города Казани признал одного из кандидатов "Яблока" Елену Изотову причастной к общественному движению "Штабы Навального", признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.

В своем Instagram аккаунте Изотова сообщила, что заседание прошло в ее отсутствие. Теперь Елена на не сможет принять участия в предстоящих выборах. Изотова баллотировалась как по федеральному списку "Яблока", так и по Московскому одномандатному округу.

Известна женщина тем, что являлась одним из лидеров движения против строительства Мусоросжигательного завода в Казани.

Прокуратура заявляет, что в 2019 году Елена Изотова размещала публикации об участии в наблюдении в казанском штабе Навального, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, призывала приходить в штаб для обучения наблюдателей на выборах, а также участвовала в митинге против политических репрессий.