В Казани женщина купила бутылку воды за 1156 рублей. И дело не в том, что вода какая-то элитная. Она приобрела обычную питьевую воду в киоске у станции метро "Кремлевская". В социальных сетях в городских пабликах обманутая женщина разместила разгневанный пост, в котором отметила, что за обычную воду с ее карты списали такую огромную сумму.

Списывали средства, как следует из поста, не сразу. Вода стоит 52 рубля. В первый раз продавец списала 552 рубля. Покупательница заметила это и вернулась, попросив отдать ей средства.

"Она говорит - "прикладывайте", в итоге сняла с меня ещё 552 рубля (якобы возврат) и 52 рубля за саму воду, интернет там не ловит, и по факту вы можете только проверить отчёт из банка выйдя из метро", — объяснила автор поста.

Продавец пообещала все средства вернуть, но время шло, а денег не было. Не смогли разобраться и в дирекции магазина, куда обиженная покупательница позвонила. Сейчас ей советуют обратиться в полицию.