Следствие называет теракт одной из возможных причин взрыва в автобусе в Воронеже. Возможной, но маловероятной. Все рассматриваются три версии, сообщает RT.

Помимо теракта рассматривается версия неисправности технического оборудования или же перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров в салоне.

На месте взрыва не нашли поражающих элементов. В МВД подчеркивают, что ранения у людей от осколков стекол и обшивки автобуса. При этом не исключается и версия взрыва безоболочного взрывного устройства.

Рассматривалась версия взрыва баллона газа, но водитель говорит, что автобус работал на дизтопливе и вообще не имел газового оборудования.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, сообщает ТАСС. Одна пострадавшая скончалась. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА Новости.