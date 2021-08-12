В Татарстане мужчина решил хотя бы частично возместить затраты, которые понес, поддерживая отношения с женщиной.

В Лениногорске сотрудники Росгвардии получили сигнал, что у девушки отобрали смартфон. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

На месте правоохранители выяснили, что гаджет у девушки забрал ее бывший возлюбленный. Она гуляла в парке с приятелем, когда ее спутник отошел, к ней приблизился бывший, начал упрекать в том, что изрядно на нее потратился, когда они были в отношениях, после чего отобрал смартфон, сел в машину и уехал.

Росгвардейцы молодого человека задержали, передали его полицейским, смартфон у него изъяли. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабеж".