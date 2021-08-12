Накануне вечером в Казани в аварии с квадроциклом пострадали двое детей. Все случилось у дома № 31 на Рахимова в поселке Левченко.

Как сообщает "Татар-информ" со ссылкой на источник в городской Госавтоинспекции, нетрезвый 38-летний мужчина опрокинул квадроцикл Polaris, не выбрав безопасной скорости движения. Он не справился с управлением, транспортное средство перевернулось. Пострадали двое детей - пассажиры квадроцикла. Ребят в возрасте 9 и 13 лет госпитализировали.

Очевидцы утверждают, что с мужчиной дети знакомы не были. Незнакомец предложил ребятам покататься. Не знают мужчину и местные жители.