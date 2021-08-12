В Казани в КФУ решили отменить ранее принятое решение об обязательной вакцинации от коронавируса для беспрепятственного входа в корпуса учебного заведения. Ранее сообщалось, что непривитые студенты не смогут попасть в корпуса и вынуждены будут заниматься дистанционно со всеми вытекающими из этого трудностями и проблемами.

Руководство университета отменило данное постановление. Об этом информирует "БИЗНЕС Online".

Требование обязательной вакцинации осталось в силе только для иностранных студентов. Им нужно будет предоставить трехдневный результат ПЦР-теста, естественно, отрицательный.

На сегодня решения о введении обязательной вакцинации для сотрудников и студентов приняты в шести высших учебных заведениях Казани.