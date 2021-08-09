Сотрудники полиции обнаружили около 4 килограммов марихуаны во время банальной проверки документов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Автомобиль Hyundai остановили на стационарном посту полиции "Малиновка". По данным ведомства, он ехал со стороны Москвы в сторону Казани. Стражи порядка обратили внимание на странное поведение пассажира авто. Гражданин Крыма сильно беспокоился, пока проверяли документы у водителя. И было, от чего волноваться: при себе у пассажира обнаружили 20 свертков с запрещенным веществом.

"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе опроса задержанный пояснил, что нарвал и высушил коноплю для личного пользования", - прокомментировали в пресс-службе, уточнив, что было возбуждено уголовное дело.