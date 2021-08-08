В Арске мужчина вызвал полицейский наряд, чтобы тот сфотографировал и опознал, а при возможности и задержал невиданное доселе животное. Чудо-юдо привиделось татарстанцу после длительного возлияния. Пил мужчина несколько месяцев, сообщает Mash Iptash.

По его словам, страшный невиданный зверь был прямо у него в саду: чудо-юдо имело тело собаки и уши зайца.

Испугавшись, мужчина быстро вызвал полицейских. Приехавшие стражи порядка никого во дворе не нашли и провели с мужчиной беседу о вреде алкоголя.