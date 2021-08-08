Наталья Ухова, заведующая терапевтическим отделение ГКБ № 16 Казани, рассказала, кому не стоит делать прививку от коронавируса повторно. По ее словам, которые цитирует "Реальное время", повторная прививка от коронавирусной инфекции не нужна людям с тяжелыми аллергическими реакциями на какой-либо компонент вакцины.

"Минздрав не рекомендует делать повторную прививку тем, у кого проявилась тяжелая аллергическая реакция на первую прививку. Вообще, если у пациента в анамнезе были тяжелые аллергические реакции, мы его изначально не будем направлять на вакцинацию. У такого человека, скорее всего, будет медотвод после консультации с аллергологом. Другие противопоказания — детский возраст (до 18 лет) и кормление грудью. Еще в числе временных противопоказаний — ОРВИ, обострение хронических болезней".

В Татарстане начала ревакцинация. На повторные прививки от коронавируса сейчас приходят те, кто сделал прививку еще в самом начале прививочной компании, более полугода назад.