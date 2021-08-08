В Государственной думе высказались относительно идеи увеличить рабочую неделю в стране. Депутат Андрей Ветлужских заявил, что такая инициатива звучит как абсурд, сообщают "Известия".

Ранее с призывом сделать рабочую неделю более длинной выступил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

В ответ на это Ветлужских заявил, что единственно правильный способ улучшить экономические показатели - внедрение новых современных технологий и достижений, повышающих эффективность труда, а вовсе не уменьшение количества выходных.