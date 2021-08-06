В Татарстане минувшей ночью нарушилось движение шести поездов из-за дорожной аварии на перегоне Васильево-Юдино. Прокуратура проводит проверку.

В самом ДТП никто не пострадал, но сам факт нарушения движения составов - ЧП, а потому Татарская транспортная прокуратура по поручению Приволжской транспортной прокуратуры проводит расследование обстоятельств происшествия.

Установлено, что водитель "Рено Дастер" в пьяном виде превысил скорость. В результате этого машина опрокинулась на второй главный путь перегона Васильево — Юдино Горьковской железной дороги. К счастью, автомобиль не столкнулся с железнодорожным подвижным составом. Этого удалось избежать из-за экстренного торможения машинистом грузового поезда, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.