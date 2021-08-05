Произведения жанра фэнтези и манга стали самым популярным выбором у казанцев за прошедшие полгода. К такому заключению пришли аналитики AliExpress в исследовании литературных предпочтений россиян.

"На первом месте у жителей Казани научная фантастика «Гидеон из Девятого дома» и манга «Проза бродячих псов». Книги казанцы читают чаще всего в бумажном виде - в июне, по сравнению с электронными книгами, спрос на бумажные вырос в 1,5 раза", — отмечено в сообщении.

В целом по России в июне этого года спрос на книги вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Россияне чаще всего интересуются классической литературой — произведениями Пушкина, Есенина и Булгакова.