Житель Акбулакского района Оренбуржья решил забить топором заместителя прокурора. Сам он недавно вышел из мест не столь отдаленных, где отбывал срок. И первое, что он решил сделать на воле, - отомстить прокурору, который в 2019 году участвовал в рассмотрении его уголовного дела.

Приняв на грудь для храбрости, мужчина купил в магазине два топора и пошел к дому, где проживает заместитель прокурора. Правоохранитель на стук в калитку открыл дверь и сразу чуть было не получил удар топором по голове, но увернулся. Тогда бывший заключенный начал бить топором по калитке и забору.

Вскоре его задержали и теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в областной суд Оренбурга.