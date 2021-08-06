Девочка, которая ранее была госпитализирована с дистрофией из Карпинска Свердловской области, передана родственникам на воспитание. Малышку мать с рождения держала в шкафу, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

"Девочка у родственников, развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо - она в надежных любящих руках", - сказала Кузнецова.

С самого рождения малышку мать держала в сумке в закрытом шкафу. Девочку случайно обнаружили подруги женщины, пришедшие в гости, они и вызвали полицию и скорую помощь.

Следователи установили, что родила женщина весной прошлого года, роды были домашними. Женщина желала, чтобы ребенок умер, не ухаживала за ним, не давала воды и еды. Но кроха проявила такую тягу к жизни, что впору удивляться: она прожила в шкафу почти полгода.

Стационарная психологическая экспертиза в отношении матери ребенка показала, что она вменяемая. Ей предъявлены обвинения в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Уголовное дело передано для рассмотрения в Карпинский городской суд.