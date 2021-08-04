Певица МакSим впервые после выхода из комы смогла пообщаться со своей мамой и дочками по видеосвязи, об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на пиар-менеджера певицы Яну Богушевскую.

"Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи, а также с Маргаритой, своим директором, которая сама недавно перенесла коронавирус", - рассказала Богушевская.

Яна отметила, что МакSим только начинает понимать, что на самом деле с ней случилось и как долго она была в коме.

"Конечно, для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется, появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати", - рассказала она.