Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложить отменить ежемесячную оплату за детский сад. Речь идет о родительской плате за посещение ребенком муниципальных садиков. Официальное письмо с предложением направлено на имя руководителя Минпросвещения Сергея Кравцова, сообщает RT.

В письме депутат отметил, что россиянам гарантированы Конституцией доступность и бесплатность дошкольного образования. Но федеральные законы предусматривают возможность для садиков устанавливать плату, которую взимают с родителей, в том числе и плату за питание детей.

При этом Власов обратил внимание, что с сентября прошлого года ученики начальной школы в России питаются бесплатно.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях", — говорится в тексте обращения.