Разрушительные смерчи, унесшие жизни трех человек в Тверской области и покалечившие 15 человек, добрались до Поволжья. Синоптики предупреждают, что холодный фронт со всеми неприятными последствиями в виде смерчей, ураганов и ливней, "зависнет" над Поволжьем в целом и Татарстаном в частности. Это вполне может стать причиной образования редкого для нашей страны погодного явления - торнадо уже 4 августа.

Об этом заявил ведущий аналитик Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщает ТАСС.

"Самарская область, восток Татарстана на границе с республикой Башкортостан, север Башкортостана, Удмуртия. Эти поволжские регионы <…> будут находиться „на линии огня“. Там местами следует ожидать смерчей или торнадо — это почти одно и то же", — подчеркнул синоптик.

Тишковец уточнил также, что сложные погодные условия ожидаются также на северо-востоке и востоке Ульяновской и Саратовской областей.

По словам синоптика, холодный фронт "попадет в так называемые параллельные потоки, ляжет практически вдоль Волги и потеряет свою подвижность, зависнет в пространстве".