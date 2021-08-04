Мужчина попытался покончить с собой в Казани. Но сделать это по каким-то причинам он пожелал публично, в магазине Бэхетле, сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан". Фото с места происшествия прислали очевидцы кровавого события.

Они же сообщили, что все случилось на улице Залесной. Мужчина залил кровью весь пол в торговой точке. Помощь ему пытались оказать на месте сотрудники магазина и полицейские.

По сообщениям Inkazan, в полицию также обратились свидетели события. Они сообщили, что мужчина вел себя неадекватно, нанес себе ножевые ранения и бросался до этого под машины.

Полицейские передали пострадавшего скорой помощи, его доставили в больницу № 7. О его состоянии на текущий момент ничего не известно.