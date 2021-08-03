В Казани выставили на продажу аниме-икону, на которой изображен известный любителям японской анимации персонаж Нагито Комаэда. Объявление появилось на "Авито". Продавец просит за свой товар целых 10 миллиардов рублей.

Автор объявления указывает, что икона выполнена из качественных материалов. Примечательно, что связаться с продавцом не удается, он не отвечает на сообщения.

Пока еще объявление не вызвало громкого скандала, но не исключено, что такое вполне вероятно. Несколько лет назад в Перми женщина использовала образы православных икон для рекламы своей шаурмы. Она называла ее "божественной". Тогда РПЦ возмутилась и потребовала не допускать подобного.