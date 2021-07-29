В Республике Татарстан осудили мать, которая издевалась над собственным 8-месячным малышом. 34-летнюю жительницу Агрызского района признали виновной и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сегодня сообщила исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

В рамках расследования установили, что с декабря прошлого года и по апрель этого мать издевалась над грудничком, обращалась с ним жестоко, не водила ребенка на прием к детскому врачу, не покупала ему одежду, питание и лекарственные средства.

Малыш жил в страшной антисанитарии, полуголодный, это в итоге сильно подорвало состояние его здоровье, и без того слабое: мать пила во время беременности и после родов.

В конце апреля малыша из это семьи забрали и отправили в медицинское учреждение. Мать в суде вину свою признала. Суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ.