Целая череда сильных магнитных бурь накроет нас в августе. Всем метеочувствительным, гипертоникам и пожилым людям рекомендуется заранее скорректировать свои планы, исходя из дат особо сильных возмущений магнитного поля Земли.

Магнитные бури способны ухудшать радиосвязь, могут сказаться на работе электрических приборов, негативно влияют на здоровье и самочувствие людей. В зону риска попадают маленькие дети, пожилые люди, люди с заболеваниями сердца и сосудов, гипертоники, люди с психическими заболеваниями.

На дни магнитных бурь специалисты настоятельно рекомендуют таким людям изменить график, освободив больше времени для отдыха, прогулок на воздухе. Важно держать под рукой тонометр и препараты для регулировки давления, назначенные врачом.

И людей группы риска, и всех остальных в дни магнитных бурь призывают отказаться от кофе и алкоголя, курения и активных физических нагрузок.

Средние по силе, но продолжительные бури стартуют 2 и 3 августа. Может нарушиться сон, появиться головокружение, недомогание.

Более мощная буря накроет жителей Казани и Татарстана 16 и 17 августа. Сильные возмущения магнитного поля произойдут и 18-20 августа.

Отдельные возмущения поля будут фиксироваться 10, 13, 14, 21, 22 и 29 августа. Будьте осторожны за рулем.